Analyse Analyse: Hoop deed Bosuil leven maar dit is anders dan Shakhtar

Na drie speeldagen in de groepsfase van de Champions League is het puntensaldo van Antwerp nog altijd gelijk aan 0. Ook tegen Porto kon er in het eigen Bosuilstadion niet gewonnen worden.

Net zoals tegen Shakhtar enkele weken geleden kwam Antwerp ook tegen Porto op voorsprong. Een Porto dat in de eerste helft niet al te veel liet zien, net zoals Shakhtar vorige week. Maar toen leek Antwerp zijn schaapjes al op het droge te hebben. Door de oorlog waren de Oekraïners een ploeg in verval geworden, een schim van zichzelf enkele jaren terug. Bij de rust was er ditmaal nog geen sprake van euforie bij Antwerp. Overklast En in de tweede helft werd duidelijk waarom. Antwerp werd op nagenoeg elk vlak overklast door de Portugese vicekampioen van vorig seizoen. Al mocht het wel wat scherper bij Antwerp. Tien minuten na de rust stond het al 1-2 na balverlies van Vermeeren en een vrijstaande Estaquio in de 16. © photonews Al moest Antwerp het van enkele momenten hebben en schoten buiten de 16 terwijl Porto bij het derde doelpunt bewees dat ze voetballend superieur waren. In twee passes legde de bal zo’n 60 meter af en na een knappe volley gingen de boeken toe op de Bosuil. Leerschool Shakhtar mocht dan wel een leerschool zijn op dit niveau en Van Bommel zal zijn troepen tijdens de rust ongetwijfeld herinnerd hebben aan die wedstrijd, toch zal deze nederlaag minder lang blijven hangen op het Bosuilstadion. © photonews Mocht Antwerp in de vorm van vorig seizoen zitten met eenzelfde kern als vorig seizoen, was er zeker iets mogelijk geweest. Dat bewees Club Brugge door in Porto met 0-4 te gaan winnen. Enkele weken later werd pas duidelijk hoe goed de sterren toen stonden wanneer Porto ook met 0-4 kwam winnen op Jan Breydel.