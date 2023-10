Protest én boycot op komst in Premier League? Supportersfederaties staan op achterste poten nadat... FA na 28 jaar een héél drastische beslissing neemt

De Engelse supportersfederaties staan op hun achterste poten. Voor het eerst in 28 jaar zal er worden gevoetbald op een héél gevoelige datum.

Kerstvoetbal is héél populair over het Kanaal. Op Boxing Day – bij ons beter gekend als Tweede Kerstdag – staat er sinds mensenheugnis immers een volledige speeldag op het menu.

Maar de Engelse FA heeft nog meer in petto. Voor het eerst in 28 jaar zal er ook op Kerstavond gevoetbald worden. Die eer is aan Wolverhampton Wanderers en Chelsea FC.

Acties en boycot

Alhoewel? Veel eer is er niet te verdienen voor de FA. De Engelse supportersfederaties staan op hun achterste poten en dreigen met acties en boycots. Hun doel: kalkoen eten aan de familietafel op Kerstavond.