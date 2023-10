Toby Alderweireld zette deur open voor Rode Duivels: Waarom hij best wel of best niet zou terugkeren



Dat de Rode Duivels momenteel met een verdedigend probleem kampen is geen geheim meer. Tijdens de laatste interlandbreak viel meer en meer op dat vooral Wout Faes niet altijd meekan. Een vedette die het verdedigend probleem van de Rode Duivels zou kunnen oplossen is Toby Alderweireld. Hij stopte dit jaar verrassend als international om zich op het clubvoetbal te focussen. Een paar maanden geleden zei hij wel al dat bondscoach Tedesco altijd mag bellen, en dat hij dan nog kan kiezen. Maar waarom zou hij beter net wel of niet terugkeren naar de nationale ploeg? Een voordeel zou kunnen zijn dat Alderweireld de jonge Belgen goed kan bijstaan met al zijn ervaring, en hen goed kan begeleiden. Ook zou hij gewoon directe concurrentie zijn voor Wout Faes. Deze concurrentie lijkt zeker nodig, aangezien Faes niet zijn beste voetbal liet zien tegen Oostenrijk, en in de gespeelde helft tegen Zweden. Alderweireld speelde ook jarenlang samen met Jan Vertonghen. De twee hebben een goede synergie en bewezen dat al vaak in het verleden. Natuurlijk zijn er ook mogelijke nadelen aan een terugkeer. Zo zou hij langs de andere kant de jongeren kunnen 'blokkeren'. Maar is dit dan een nadeel als hij meer kwaliteit brengt dan de jonge Duivels? De kampioenenmaker van Antwerp zei zelf ook al niet te hebben bijgedragen aan de kwalificatie. Dit zou negatieve reacties kunnen uitlokken van sommigen in de kleedkamer. Natuurlijk blijft het afwachten of Tedesco hem effectief zou oproepen. Daarna blijft het ook nog afwachten of Alderweireld zelf echt nog wil terugkeren.



