Vermeeren in zak en as na fout die comeback Porto inleidde: "Hij zal hier nog vaak aan terugdenken"

Tegen Barcelona en Shakhtar was hij een van de uitblinkers maar tegen Porto zat het de jonge Arthur Vermeeren niet mee.

Balverlies van Vermeeren op de eigen helft zorgde er namelijk voor dat Porto enkele minuten na de rust opnieuw op gelijke hoogte kwam. Het bleek het begin te zijn van een tweede helft waarin Antwerp helemaal kopje onder ging en 1-4 verloor.

"Hij was dan net de beste speler van de voorbije maanden", vertelde Van Bommel na de wedstrid op de persconferentie. "hij speelt nu ongeveer een jaar mee en ik ben zeker dat hij de komende twee dagen niet te genieten zal zijn", klinkt het.

Zelfregulerend talent

"Of ik hem moet uitleggen wat hij beter kon doen? Dat weet hij zelf ook wel, Arthur is een zelfregulerend talent. Dit is een les voor hem en het zal hem ook niet meer overkomen. Waar hij in de toekomst ook gaat spelen, hij zal nog vaak aan dit moment denken en het dan zowel defensief om uit te voetballen als offensief om de bal te veroveren beter doen. Voor hem persoonlijk is het goed dat hij die fout maakte, zo kan hij leren", besloot Mark Van Bommel.

Pech

Ploegmaat Jelle Bataille zag hoe zijn ploegmaat zichtbaar teleurgesteld was na affluiten en in de kleedkamer. "Hij neemt het zich enorm kwalijk maar dat moet hij niet doen, de groep staat achter hem", was Bataille duidelijk voor de camera van VTM/HLN.

"Wat kan je hem kwalijk nemen?", gaat Bataille verder. "Arthur is al weken de beste en doet het zo goed. De groep staat zeker en vast achter hem. Iedereen maakt fouten, hij heeft enkel de pech dat het op dit niveau meteen wordt afgestraft."