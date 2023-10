Nederlandse club gaat voor duurste vertrekker ooit: '100 miljoen euro'

Feyenoord doet het dit seizoen bijzonder goed. Zowel in de Nederlandse competitie als in de Champions League loopt het bijzonder vlot.

Feyenoord staat derde in Nederland, met 7 zeges uit 9 wedstrijden. In de Champions League staat de Nederlandse club zelfs eerste, met een punt meer dan Atletico Madrid.

Dat heeft Feyenoord voor een groot stuk te danken aan Santiago Gimenez. De Mexicaanse spits scoorde deze wek twee keer tegen Lazio. Feyenoord won met 3-1.

De internationale interesse voor de aanvaller is gigantisch groot. Het ziet er dan ook naar uit dat het heel moeilijk wordt om hem nog aan boord te houden. Als hij deze winter niet vertrekt, dan zeker volgende week.

Fabrizio Romano meldde een tijdje geleden dat er minstens 45 miljoen euro zou nodig zijn om hem weg te halen bij Feyenoord, maar volgens Engelse kranten zal er nog een pak meer geld op tafel gelegd moeten worden.

Er wordt zelfs gesproken van een transfersom van 100 miljoen euro die Feyenoord zou willen opstrijken. Real Madrid en Tottenham worden genoemd als meest geïnteresseerde ploegen om hem aan te kopen. Nog meerdere topclubs zouden een poging willen wagen.

De duurste uitgaande transfer van Feyenoord was 25 miljoen euro en staat op naam van twee spelers: Orkun Kökcü (Benfica) als Luís Sinisterra (Leeds United). De duurste speler die uit de Nederlandse Eredivisie vertrok was de Braziliaan Antony. In de zomer van 2022 betaalde Manchester United 95 miljoen euro aan Ajax.