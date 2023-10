Vanhaezebrouck bijt van zich af: "Dan zeggen ze dat het een slechte transfer was, terwijl de coach er vooral vele goede deed"

KAA Gent haalde het met liefst 5-0 van Breidablik. Met dank onder meer aan een sterke Omri Gandelman. De Israëlische middenvelder steekt zo de neus helemaal aan het venster, tot grote vreugde ook van Hein Vanhaezebrouck.

Omri Gandelman scoorde zelf de 1-0 op aangeven van Sven Kums, gaf enkele minuten later de 2-0 op een schoteltje aan voor Hugo Cuypers en was ook bij de 5-0 betrokken in de omschakeling richting het doelpunt van Gift Orban.

Voor de man uit Israël een mooi statement na zijn strenge rode kaart van afgelopen weekend op bezoek bij Cercle Brugge. Hein Vanhaezebrouck nam het achteraf dan ook op voor zijn poulain. Eentje die hij zelf in huis haalde, zoals geweten.

De deze week vertrokken hoofdscout Samuel Cardenas gaf dat bij de voorstelling van de middenvelder ook aan. "Bij een transfer van de coach zijn er velen die het aangenaam vinden om het snel een mislukte transfer te noemen", aldus Vanhaezebrouck over de zaak. "Wie dat zegt? Dat maakt niet uit."

Veel goede transfers gedaan

"En dat terwijl de coach vooral veel goede transfers heeft gedaan", aldus nog de coach van Gent. Eerder gaf hij ook al aan dat onder meer ook Hugo Cuypers op zijn voorspraak naar de Arteveldestad kwam. "En Omri speelde een goede wedstrijd in het geheel."

"Hij zou twee wedstrijden kunnen spelen, want hij wordt niet moe en geeft van de eerste tot de laatste minuut alles. Bij de rust had hij ook al het meeste gelopen meters. Zijn privésituatie is niet evident en ook de situatie waarin hij naar hier kwam dus niet."