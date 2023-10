Wat is er aan de hand met jongeling van Anderlecht die telkens uitblinkt voor zijn land, maar geen progressie lijkt te maken

Ze zitten bij Anderlecht met een enigma. Vorige zomer investeerden ze 1,9 miljoen euro in de toen 19-jarige Ecuadoraan Nilson Angulo. Die bleek zijn eerste maanden een enorm potentieel te hebben. Maar ze krijgen het er niet helemaal uit.

Angulo zijn aanpassingsproblemen lijken groter dan eerst gedacht. Een jaar later spreekt of verstaat hij nog altijd niet deftig het Engels, de voertaal in Anderlecht. Vorig seizoen kreeg hij 121 minuten bij de A-ploeg, maar zijn invalbeurten waren telkens een ramp. Dribbelend tot hij vastzat of zich gewoon dood lopend op de verdedigers.

In eigen land begrijpen ze het ook niet zo goed, want hij maakte al op zijn 18de zijn debuut voor de A-ploeg van Ecuador. Een jaar later, na zijn transfer, werd hij teruggezet naar de U20. Op het WK U20 was hij één van de uitblinkers, maar sinds hij terug is bij Anderlecht is het allemaal weer gestagneerd.

Zijn acties zijn weinig succesvol, soms komen er wel eens flitsen, maar er zit geen consequentie in. Hij scoorde dit seizoen 3 keer in 9 matchen in de Challenger Pro League, maar ze verwachten meer van hem. In elke match dat hij scoorde, pakte Anderlecht wel punten. Zeven van de negen die ze nu hebben. Dus ja, hij moet nog spelbepalender worden als hij terug kansen in de hoofdmacht wil krijgen.