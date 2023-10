Ronny Deila steekt niet onder stoelen of banken dat hij reddende engel heeft bij Club Brugge

Club Brugge heeft de week achter de rug die het wou hebben. Winnen van Lugano en Royal Antwerp FC.

Donderdag pakte Club Brugge de overwinning in Zürich tegen Lugano in de Conference League. Zondag ging Royal Antwerp FC voor de bijl in de Jupiler Pro League.

Club Brugge beleeft niettemin een moeilijk seizoen, maar de twee positieve resultaten van vorige week, ook al was dat nog altijd niet met swingend voetbal, zijn wel een enorme opsteker voor Ronny Deila en zijn spelersgroep.

De crisis lijkt in het Jan Breydelstadion dan ook eventjes bezworen. Met als duidelijke reddende engel hoe dan ook Hans Vanaken.

Hij deed zowel in Zürich als in Brugge de netten trillen. Twee keer scoorde hij een levensbelangrijk doelpunt voor blauwzwart. En dat wist Ronny Deila best wel te appreciëren. Hij stak de loftrompet op over zijn reddende engel.

“Hij is een fantastische speler”, zei Ronny Deila aan Het Laatste Nieuws. “Hij ziet alles op een veld. Ik ben heel blij dat ik hem mag coachen. Zijn kalmte en intelligentie zijn ongelooflijk.”