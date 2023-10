Club Brugge ziet zich financieel enorm benadeeld worden: "We zullen ons juridisch verweren"

Club Brugge heeft een enorm bedrag misgelopen. Dit tijdens het coronajaar. Nu willen ze zich 'juridisch verweren' hiertegen.

In het jaar 2019-2020 werd Club Brugge tot kampioen van de Jupiler Pro League gekroond één speeldag voor het einde van de reguliere competitie, en voor de play-offs. Dit wilde natuurlijk ook zeggen dat er een groot aantal wedstrijden niet meer op televisie werden uitgezonden.

Een financiële kater voor de rechtenhouders dus. Telenet, Proximus en VOO zagen dat er sprake was van 16 à 20 miljoen euro verlies. De Pro League trof eerder een schikking met deze rechtenhouders, maar daar is toenmalig landskampioen Club Brugge helemaal niet tevreden mee.

Volgens De Tijd staat er hier dan ook wat over te lezen in de jaarrekening van blauw-zwart. "Dit minnelijk akkoord en de doorrekening van de kosten ervan aan de leden van de Pro League, waaronder Club Brugge, werd door de algemene vergadering van de Pro League goedgekeurd. Wij zijn het evenwel niet eens met deze stemming en zullen ons hier juridisch tegen verweren."

"Bij de stopzetting van de competitie in 2020 hebben wij — als een van de enige clubs — al een solidariteitsbijdrage van meer dan 1,6 miljoen euro betaald. Dat was veel meer dan de andere clubs die toen hebben bijgedragen. Indien we instemmen met de huidige afwikkeling gaan we opnieuw meer moeten betalen dan de andere ploegen, terwijl wij in 2020 al een significante bijdrage betaald hebben. We vinden dat er minstens rekening moet gehouden worden met onze solidariteitsbijdrage. Dat is niet gebeurd", klinkt het verder bij de club.