Ex-bondscoach is er zeker van: "Schmeichel is hier om de titel te winnen"

Kasper Schmeichel speelt niet in de beker, maar hij is de onbetwiste nummer één in de competitie geworden. Hij wordt niet door iedereen bewonderd, maar de analisten van RTBF erkennen zijn kwaliteiten.

Kasper Scheichel werd aan het einde van zomermercato naar Anderlecht gehaald. Daar nam hij plots de plaats van Maxime Dupé in. Het werd al snel duidelijk dat Schmeichel de nummer één van Anderlecht zou worden.

Marc Wilmots zei tijdens La Tribune van RTBF dat hij in één opzicht onder de indruk was van de doelman van RSC Anderlecht: "Ik was onder de indruk van zijn persoonlijkheid en het vertrouwen dat hij kan wekken in een verdediging." Voor de voormalige Rode Duivels-coach is Schmeichel een toegevoegde waarde op korte termijn.

"Hij is hier niet om aan de toekomst te denken, maar om dit seizoen de titel te winnen. Anderlecht weet wat ze doen en als Schmeichel aan het einde van het seizoen beslissend is, zullen we zeggen dat ze er goed aan hebben gedaan om hem over te plaatsen", aldus Wilmots.