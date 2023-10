Kevin De Bruyne krijgt interesse vanuit verrassende hoek

Zo zouden clubs uit de Saudische eerste klasse zijn situatie aan het opvolgen zijn. Dat meldt transferexpert Ekrem Konur op X. Het is nog onduidelijke welke clubs precies interesse tonen en hoe ver die interesse reikt.

De Bruyne ligt nog tot de zomer van 2025 onder contract bij Manchester City. Wat zijn toekomstplannen zijn blijft onduidelijk, al liet de middenvelder eerder al wel eens verstaan dat hij het begrijpt wanneer spelers naar Saudi-Arabië vertrekken.

"Ik snap het volledig. Het is logisch dat mensen toehappen wanneer ze aanbiedingen krijgen - zeker naar het einde van hun carrière toe - waar je gewoon geen ‘neen’ op kunt zeggen", vertelde De Bruyne eerder bij Play Sports.

Momenteel kampt de Rode Duivel nog met een gescheurde hamstring. Hij speelde dit seizoen nog maar 26 minuten in het shirt van de Citizens. Tijdens de eerste competitiewedstrijd tegen Burnley liep hij deze blessure op.

