Toby Alderweireld doet ferm boekje open over Messi én Zlatan: "Toen dat ik dacht voetbal niets voor mij was"

Toby Alderweireld is deze week te zien in de Slimste Mens Ter Wereld, de quiz die gepresenteerd wordt door grote Antwerp-supporter Erik Van Looy. In de aflevering van dinsdag was het de tweede aflevering voor Mega Toby.

Toby Alderweireld mocht maandag door naar zijn tweede aflevering op dinsdag. En daarin deed hij een boekje open over een paar heel bekende spelers die hij doorheen zijn carrière wist tegen te komen.

"Lionel Messi is een vriendelijke man, echt wel", klonk het onder meer. "Hij begon plots gewoon in het Spaans tegen mij te praten, waarop ik hem vroeg om in het Engels te spreken. Ik speelde maar één jaar in Madrid, maar hij vroeg gewoon hoe het ging."

Debuut bij Ajax tegen Internazionale

Over Zlatan Ibrahimovic had hij een andere anekdote te vertellen: "Het was mijn debuut bij Ajax in de Champions League tegen het Internazionale van Ibrahimovic. Bij een corner wil ik hem wat blokkeren en hij loopt tegen mij."

"Hij draaide zich daarna om en zei tegen mij dat als ik het nog eens zou doen, hij me zou kelen. Ik was 19 jaar en op dat moment dacht ik echt dat voetbal niets voor mij was", haalde hij de lachers op zijn hand. Woensdag kwam Average Rob erbij. Of het dan ook nog met Alderweireld was houden we geheim om niet te spoilen.