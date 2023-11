🎥 Wie gaat schuil achter mysterieuze Engelse rapper? "Ik speel in de Premier League"

Het doet bij momenten een beetje denken aan The Streets, maar Dide is de nieuwe sensatie in Engeland. En naar eigen zeggen is hij een profvoetballer.

Dide bracht begin 2023 een nummer uit, Thrill genaamd. Dat nummer is ondertussen al meer dan twee miljoen keer beluisterd via youtube.

In een interview met Sky heeft de Engelse rapper uit de doeken gedaan dat hij een voetballer uit de Premier League is. Hij wil wel in de anonimiteit blijven.

Zijn anonimiteit is geen reden om extra aandacht te krijgen. "Het gaat over de rapper, niet over de voetballer", klinkt het bij Dide zelf.

Wie het is? Er werden al verschillende namen genoemd. Bukayo Saka of Eddie Nketiah van Arsenal zijn topfavorieten, maar het zou ook zomaar Alex Iwobi van Fulham of Michael Antonio van West Ham kunnen zijn.