Ajax pakt na maanden crisis nog eens drie punten en geeft rode lantaarn door

Ajax weet weer wat winnen is. De Nederlandse club won donderdagavond met 2-0 van Volendam.

Een deugddoende overwinning voor Ajax. John van 't Schip loodste als nieuwe coach zijn club naar hun eerste overwinning sinds 12 augustus. Door deze overwinning geeft de club ook de rode lantaarn door.

Ajax maakte al snel duidelijk dat winnen de enige optie was. Na een eerste helft waarin het doel vinden niet lukte, kon Steven Bergwijn in de 57e minuut de ban breken. In de 89e minuut kopte Chuba Akpom een corner tegen de netten om de drie punten veilig te stellen.

Ajax verzamelde over heel de wedstrijd 30 kansen, daarvan werden er dus slechts twee omgezet in een doelpunt. Nog werk aan de winkel, maar dit kan het begin zijn van een ommekeer voor de club. En het zal ook moeten. Ajax staat nu 15e met 8 punten, maar Volendam en Utrecht, die laatste staan in de stand, tellen slechte één punt minder.