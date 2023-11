Britse kranten draaien trainer en zijn (top)ploeg helemaal door de gehaktmolen: "Alsmaar slechter", "beschamend", "weerzinwekkend"...

Manchester United werd door Newcastle United nu ook kansloos uit de EFL Cup (3-0) geknikkerd. Voor Erik ten Hag begint het nu toch héél precair te worden. De Britse kranten draaiden hem en zijn ploeg na de nederlaag helemaal door de gehaktmolen.

"De druk op Erik ten Hag neemt toe", schrijft de Daily Mail. "Het was opnieuw een pijnlijke thuisnederlaag voor Manchester United. Het probleem van United op dit moment is dat er steeds maar weer een nieuwe wedstrijd komt. En telkens heeft de ploeg van Ten Hag de neiging om alsmaar slechter te worden.

"United is onder Ten Hag helemaal geen team. Het is moeilijk om te bepalen wat het dieptepunt van deze beschamende avond was. De Nederlander is kapitein van een zinkend schip. Er is weer een nieuw hoofdstuk geschreven in het steeds lelijker wordende verhaal van Ten Hag bij United."

"Manchester United ziet er volledig gebroken uit", staat er in The Telegraph te lezen. "Zelfs binnen de vele jaren van mislukking zijn er prestaties die echt schokkend zijn, en dit was er één van. Het was een weerzinwekkende vertoning die serieuze vragen oproept over het blijkbaar onbuigzame vertrouwen in Ten Hag. Deze slappe en zielige vertoning was een harde aanklacht tegen Ten Hag, de spelers en de club."

"Het werd opnieuw een fiasco voor Manchester United", was de conclusie van The Guardian. "Misschien moet Ten Hag zich binnenkort echt zorgen gaan maken over zijn baan. De gieren cirkelen rond boven de manager."