Jong talent tekent profcontract bij Club Brugge

De jeugd van Club Brugge doet het goed. Steeds vaker groeien jeugdproducten uit tot profvoetballers. Dat is nu ook het geval voor een nieuw Brugs talent.

Zo tekende de 15-jarige Emiel Callens een profcontract bij blauw-zwart. Dat meld Krant van West-Vlaanderen. De jongeling is al meteen erg ambitieus, dat steekt hij ook niet onder stoelen of banken.

"Mijn droom is om bij de eerste ploeg van Club Brugge te spelen. Daarom is discipline heel belangrijk. Zo moet ik al eens een feestje missen, of ga ik vrijdagavond vroeg slapen terwijl mijn vrienden nog afspreken", vertelde Callens bij Krant van West-Vlaanderen.

"Anderzijds zit ik op internaat samen met heel wat spelers van Club Brugge. We hebben dezelfde ambitie, wat het eenvoudiger maakt om elkaar bij moeilijkere momenten te helpen en vol voor onze doelen te gaan", besluit het jong talent.