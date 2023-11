RWDM-eigenaar Textor gaat weer wild tekeer: "Dit is corruptie! Neem ontslag!"

John Textor, de eigenaar van onder meer RWDM, Lyon en Botafogo, is een speciaal man. De miljardair was deze week op bezoek bij zijn Braziliaanse club om er de match tegen Palmeiras te volgen. Na afloop was hij razend.

De wedstrijd werd op woensdag gespeeld en er leek geen vuiltje aan de lucht voor Botafogo. Bij de rust stond het 0-3. Dat was het zelfs tot minuut 84, maar er viel ook een rode kaart voor Adryelson. Er kwam nog een spectaculaire ommekeer, want Palmeiras scoorde nog vier keer en won zo de match. Er werden ook tien minuten blessuretijd bijgerekend. Botafogo is de leider in de Braziliaanse eerste klasse, Palmeiras is tweede. Achteraf was John Textor niet te spreken over de scheidsrechters. Hij haalde zwaar uit omwille van de rode kaart: "Dit is corruptie, de refs moeten ontslag nemen!", klonk het. "Dit moet veranderen." Textor was in het verleden al zeer uitgesproken. Ook bij Lyon ligt hij onder vuur. De Franse traditieclub staat allerlaatst en Textor gaf vorige week nog een spraakmakend interview waarin hij zei dat de club nooit zal degraderen. 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/GG2jYCbpdF — Brasil Football 🇧🇷 (@BrasilEdition) November 2, 2023