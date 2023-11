Domenico Tedesco licht een tipje de sluier op naar aanloop van het EK24 voor de Rode Duivels

Domenico Tedesco gaf een groot interview aan verschillende Belgische media, waarin hij onder meer het voorbereidingsprogramma voor Euro 2024 besprak. De Rode Duivels mogen vlak voor de competitie geen vriendschappelijke wedstrijd spelen.

Terwijl België zich nu heeft gekwalificeerd voor Euro 2024, sprak hij over de voorbereiding die achter de schermen begint. "We hebben al enkele opties voor het hotel bestudeerd. Er zijn veel leuke plekken in Duitsland. Er is nog niets vastgelegd", verklaart Domenico Tedesco aan La Derniere Heure en RTBF.

Eén ding is echter al zeker: als er in maart vriendschappelijke wedstrijden zijn, staat er voor juni niets gepland. "Er komen in maart twee vriendschappelijke wedstrijden waarvoor we al interessante vooruitzichten hebben, maar niet in juni, omdat we dan nog maar twee weken voorbereiding hebben. We moeten in Tubeke blijven."

Een afscheidswedstrijd voor de fans zal er dus niet inzitten voor ze vertrekken naar het EK in Duitsland.