📷 PSV-fan gaat viraal met tattoo van stand met Ajax als hekkensluiter, inclusief knoert van een spelfout

PSV Eindhoven staat met 33 op 33 helemaal bovenaan de Eredivisie. Dat kan niet gezegd worden van Ajax Amsterdam, dat toch wel problematisch aan het seizoen begon. Het heeft hier en daar wat losgemaakt bij de supporters.

Tot vorige week stond Ajax Amsterdam op de laatste plaats, al is dat sinds de zege in de inhaalwedstrijd tegen Volendam niet meer het geval. Maar toch: de Ajacieden op de laatste plaats, dat maakt wat los bij de fans.

Gigantische spelfout

Zo ook bij een supporter van PSV Eindhoven. Die zette prompt een tatoeage van de stand in de Eredivisie op zijn lichaam. Eerder had hij ook al een weinig flatterende "Shit on Ajax" laten vereeuwigen op zijn lichaam.

Tot overmaat van ramp is bovendien ook nog eens Eredivisie verkeerd gespeld in de nieuwe tattoo die hij heeft laten zetten. Dat was te zien op beelden van Omroep Brabant. De reacties via de sociale media liegen er dan ook allerminst om.