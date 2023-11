Absolute kapitaalsvernietiging: man van 100 miljoen euro krijgt 2 op 10 in de kranten

Manchester United won op bezoek bij Fulham met het kleinste verschil. Toch speelde het absoluut geen goede wedstrijd. Zeker een toptransfer van vorig jaar moet alweer heel wat kritiek slikken. Ook de kranten maakten hem helemaal af.

Manchester United won met 0-1 bij Fulham. Daarmee redden The Reds het hachje van coach Erik ten Hag minstens voor een tijdje. Maar het voetbal? Dat was alweer niet om aan te zien.

De criticasters blijven zeer scherp voor The Mancunians, die het echt niet goed doen en ook nog steeds niet staan in de stand waar ze willen staan. Bovendien is ook het vormpeil van Antony nog steeds bijzonder slecht.

Man van 100 miljoen euro

Vorige week incasseerde hij nog veel kritiek voor de manier waarop hij Jérémy Doku aanpakte in de derby tegen Manchester City, maar tegen Fulham was hij zo mogelijk nog meer een schim van zichzelf. Hij kreeg in de Manchester Evening News een '2' als beoordeling. Een dieptepunt.

Antony is de Braziliaan die mee met Erik ten Hag overkwam van Ajax Amsterdam. Bovendien kostte hij niet minder dan 100 miljoen euro. Absolute kapitaalsvernieitiging lijkt dat op dit moment te zijn.