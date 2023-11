Doku nu in gezelschap van Bergkamp, Fabregas en Kane: "Dit doe ik al sinds ik klein ben"

Dat Jérémy Doku gisteren Bornemouth op een hoopje speelde, weet iedereen onderhand. Met vier assists en een goal heeft hij echter ook twee records beet.

Met zijn 21 jaar en 161 dagen is Doku de jongste speler ooit in de Premier League die betrokken is bij vijf doelpunten in één match en ook is hij de jongste speler ooit die vier assists kon uitdelen. Da's straf, gezien de mannen die het hem wel hebben voorgedaan: onder meer Dennis Bergkamp, Harry Kane, Cesc Fabregas en Paul Pogba.

"Statistisch gezien was dit inderdaad een van mijn beste matchen ooit", zei hij bij Play Sports. "Mijn acties kwamen eruit, ik ging wanneer ik moest gaan en ik hield de bal bij wanneer het moest. Die balans zat goed. En de efficiëntie was ook niet slecht."

Hij heeft de overstap van Rennes naar City schijnbaar moeiteloos verteerd. "Ik voel mij hier elke dag beter worden, op training en in de matchen. Als ik de bal krijg, ben ik gelukkig. Duels aangaan op mijn linkerflank, dat is het liefste wat ik doe, al sinds ik klein ben."