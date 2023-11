Zelfs Guardiola zijn mond viel open bij zoveel Doku-klasse: "Hij verbaast me steeds meer"

Weet u nog wat de grootste kritiek was op Jérémy Doku? "Hij is niet efficiënt genoeg!" Wel, dat vooroordeel is hij in recordtempo naar de vuilbak aan het verwijzen. Vier goals en zes assists in 14 matchen voor Manchester City. Misschien moest hij gewoon de juiste coach tegenkomen...

Maar Pep Guardiola valt eigenlijk ook achterover als hij de integratie van de 21-jarige in zijn team ziet. "Hij heeft mij toch ook wat verbaasd, dat hij zich zo snel heeft aangepast aan het voetbal in Engeland", moest hij hem alweer bewieroken na zijn glansprestatie tegen Bournemouth. Doku is een sensatie aan het worden in Engeland. De fans smullen ervan. "Jeremy is niet enkel een speler voor 1-tegen-1- of 1-tegen-2-situaties, hij verbaast ons ook allemaal met zijn voetbalverstand. Hij leest alle acties perfect en weet atlijd wat hij moet doen." Je merkt de opwinding als hij aan de bal is "Over 5 meter is hij misschien wel de snelste speler ter wereld. En als hij zijn tegenstanders eens niet voorbij geraakt, neemt hij nog altijd de juiste beslissing. Zelfs defensief staat hij zijn mannetje. Je merkt ook de opwinding als hij aan de bal is, ook bij mij. Je weet: nu gaat er iets gebeuren." Guardiola heeft een systeem met strakke looplijnen, maar voor Doku maakt hij zelfs een uitzondering. "Veel trainers zeggen: niet dribbelen, want je mag zeker de bal niet verliezen. Maar vleugelspelers móéten dribbelen. Ik zeg hem dan ook: neem die risico's, dat is je talent. Die vrijheid krijgen ze van mij."