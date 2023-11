Ajax maakt nog geen indruk in Nederland: "Vieren alsof ze de Champions Leauge hebben gewonnen"

Ajax heeft de smaak weer te pakken. Na de nodige overwinning tegen Volendam afgelopen week, werd nu ook met 4-1 gewonnen van Heerenveen.

Ajax heeft dan wel met zware cijfers gewonnen, twee van de vier doelpunten vielen vlak voor het einde. Een verraderlijke score vinden sommigen. Heerenveen-speler Luuk Brouwers was daar een van. Hij vond ook dat Ajax zich ongepast gedroeg na afloop.

"Deze score is enorm flatterend. Dat heeft iedereen wel gezien. Ze lopen hier van het veld alsof ze net de Champions League-finale gewonnen hebben. Daar stoor ik me enorm aan. Als je met een realistische blik naar de wedstrijd hebt gekeken, is dat niet terecht", vertelde hij bij ESPN.

Ajax stond begin vorige week nog op de allerlaatste plaats in de Eredivisie. Een primeur was het voor de club. Na dit weekend staat de ploeg plots elfde in de stand en lijkt er beterschap te komen, al loopt het nog niet helemaal zoals het zou moeten en zoals verwacht wordt.