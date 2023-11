Mark van Bommel geeft tekst en uitleg over afwezigheid van Butez én Alderweireld in Porto

Antwerp FC moet het in Portugal doen zonder Jean Butez en Toby Alderweireld doen. Mark van Bommel geeft tekst en uitleg bij de afwezigheid van de twee sterkhouders.

Vooral de afwezigheid van Toby Alderweireld is een verrassing voor de buitenwereld. "Maar Toby voetbalde al langer met klachten. Hij is héél belangrijk voor ons, maar we willen het risico niet nemen dat we hem voor een langere periode moeten missen."



"Alderweireld kent zijn lichaam heel goed", gaat Mark van Bommel verder in Het Laatste Nieuws. "De voorbije wedstrijden heeft hij uitgespeeld op ervaring. Het spreekt voor zich dat we hem moeten missen. Maar nogmaals: we hebben deze keuze samen gemaakt."

Logische afwezigheid



De afwezigheid van Jean Butez - de Franse doelman wordt één dezer dagen voor de tweede keer papa - was wel verwacht. "Familie gaat voor op voetbal. En hij heeft nog een beetje last van die tik tegen KRC Genk. Bovendien hebben we Senne Lammens niet voor niets aangetrokken."