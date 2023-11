Er valt analist iets op bij Club Brugge: "En daar zijn de fans van blauw-zwart allergisch aan"

In Extra Time maandag ging het uiteraard hoofdzakelijk over Union-Club Brugge. En hoe blauw-zwart na enkele hoopgevende prestaties zo zwak voor de dag kon komen. Analist en Club-icoon Gert Verheyen zag waar één van de grote problemen lag.

Verheyen verwacht meer van jongens als Skov Olsen en Antonio Nusa, maar het ligt ook deels aan hun mentaliteit. "Het lijkt alsof het hen op dat moment niet zo veel kan schelen", analyseerde Verheyen. "Ik zeg niet dat het effectief zo is, maar het is wel een uitstraling door de lichaamstaal die ze tonen."

De supporters beginnen steeds luider te morren en dat heeft ook te maken met het voorgaande. "Zoiets pikken de supporters ook wel op. En als er nu één iets is waar Club-supporters allergisch voor zijn, is het die gelaten houding. Want eigenlijk is het niet zo moeilijk om te laten zien dat je écht wel moeite wil doen."

Verheyen kent het Brugs huis en zag er altijd een paar pitbulls rondlopen. Dat heeft Club nu niet. "Hoeveel van die échte over-mijn-lijk-types heeft Club Brugge nog rondlopen? Niet veel, hé. De profielen van je spelers zijn ook gewoon zeer belangrijk. Er zijn gewoon te weinig leiders aanwezig in die ploeg."