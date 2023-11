Mark McKenzie zag Genk benadeeld worden tegen Antwerp maar: "Schuld lag niet bij de scheidsrechter"

KRC Genk verloor afgelopen weekend met 3-2 van Antwerp. Al had de wedstrijd er echter anders uit kunnen zien.

Het was niet de beste van Genk, verre van, maar de scheidsrechter eiste ook een hoofdrol op. Zo kreeg Vincent Janssen geel nadat hij Joseph Paintsil met gestrekte voet tackelde langs achter toen hij een aanval opstartte. Mark Van Bommel gaf na afloop zelf al toe da dit rood had moeten zijn.

Ook werd een fout in de zestien van Antwerp op Bryan Heynen niet gefloten. De scheidsrechter werd naar de VAR gestuurd, maar bleef bij zijn beslissing.

Mark McKenzie zag dat het niet meezat voor zijn ploeg. "We krijgen veel moeilijke momenten, zeker hier. Maar uiteindelijk is het de ref die de macht heeft om beslissingen te maken. Het is moeilijk opnieuw, wanneer beslissingen niet onze kant opgaan."

De Genk-verdediger beseft ook wel dat het beter moet. "Maar we moesten het ook gewoon beter doen met dingen die we wel konden controleren. We krijgen drie doelpunten binnen op zaken die we begrijpen en waarvan we weten dat we beter moeten doen. We kunnen de schuld dus ook niet bij de scheidsrechter leggen."