Will Still lijkt stilaan een geniale trainer te zijn: "Mijn spelers waren kwaad op mij, ik floot expres heel slecht"

Wat Will Still met Reims doet is eigenlijk ongelooflijk. De trainer die bij Beerschot nog "in onderling overleg" vertrok, legt nu al twee seizoenen de Franse topclubs het vuur aan de schenen. Momenteel staat Reims weer vierde en komende zaterdag ontvangen ze PSG.

Still heeft een opmerkelijke aanpak en wordt daarvoor geloofd. Hij staat elke dag tussen zijn spelers op training en creëert er de omstandigheden die hij denkt nodig te hebben voor de volgende match. De vorige keer dat ze tegen PSG speelden in het Parc des Princes maakte hij ze zelfs boos. Still geeft nu in een interview aan dat hij in de week voorafgaand op de wedstrijd in Parijs wedstrijdjes organiseerde op training waarbij hij en zijn assistenten als scheidsrechter fungeerden. "We waren expres héél slecht als refs", vertelde hij. "Tot een moment waarop de spelers echt boos op ons waren." "Maar toen zei ik dat ze zich aan hetzelfde mochten verwachten in het Parc des Princes. De scheidsrechters laten zich beïnvloeden door het publiek, de omgeving... Da's normaal. Ze moeten daarmee leren omgaan." Will Still : "Avant d'affronter le PSG, j'ai fait une séance d'entraînement où on faisait exprès d'être nuls comme arbitres pour préparer les joueurs à ce qui les attendait lors du match au Parc des Princes !" pic.twitter.com/dja2msp5Wp



