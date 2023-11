Gewoon belachelijk, zelfs Pep Guardiola vindt dit er los over gaan: "Dit is niet normaal"

Je dacht dat je alles al gezien had? Dan had u dinsdag even naar Manchester City-Young Boys moeten kijken. Daar vroeg de kapitein (!) van de bezoekers tijdens de rust al het truitje van Erling Haaland.

Erik Lambrechts, die de wedstrijd in goede banen leidde, moet ook even raar opgekeken hebben toen hij het einde van de eerste helft blies. Young Boys-kapitein Mohamed Camara haastte zich immers richting Erling Haaland en vroeg om diens truitje.

Uiteraard zal ieder van zijn ploegmaats dat na de wedstrijd gewild hebben en wou hij hen te snel af zijn, maar... het zorgde wel voor heel wat polemiek. Haaland zelf leek er ook niet mee opgezet. En zijn coach, Pep Guardiola, begreep het al helemaal niet: "Dit is niet normaal", zuchtte hij.

Ook zijn trainer, Raphäel Wicky, was verrast toen hij het hoorde. "Ik ga er een woordje over wisselen met hem", zei hij na de match.

In ieder geval begint het allemaal wat bizarre vormen aan te nemen. Uiteraard is Haaland één van 's werelds grootste voetballers, maar tegenstanders moeten ook niet gaan overdrijven in hun idolatrie.

You've got to take your chances if you want Erling Haaland's shirt 😅



Mohamed Camara managed to get it at half-time 👕#UCL pic.twitter.com/S5puTnCxFn — Football on TNT Sports (@footballontnt) November 7, 2023

Manchester City boss, Pep Guardiola and Young Boys head coach Raphaël Wicky react to Mohamed Ali Camara asking Erling Haaland to swap shirts at half-time of their Champions League match 👕 pic.twitter.com/KQQNCSxaWr — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 8, 2023