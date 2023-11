Wouter Vrancken weet dat er meer in zat tegen Ferencváros: "Momenten die we moesten afmaken"

KRC Genk heeft donderdagavond 1-1 gelijkgespeeld tegen Ferencváros. Het was een rare wedstrijd zonder winnaar. Hierdoor blijven Genk en Ferencváros met zes punten steken. Fiorentina neemt de leiding in de groep met acht punten.

Er werd veel gevochten voor de bal op het veld. Het was hard tegen hard, soms zelfs iets te hard. Samy Mmaee moest van het veld, en werd na de wedstrijd al even gespot met een brace rond zijn been. Ook Bryan Heynen moest naar de kant na een kop tegen kop-duel.

"Wanneer het echt zo'n strijd is over het hele veld zoals vandaag, dan moet je momenten pakken. In de eerste helft zijn er wel een paar momenten geweest die je moet afmaken. Dan krijg je de tegenslag van dat tegendoelpunt, waardoor we het momentum een beetje verliezen", vertelde Wouter Vrancken na afloop.

"Ik ben wel fier op de jongens met de manier waarop ze zich erdoor hebben geknokt en het spel terug naar zich toe trokken. Toen hadden we de momenten weer."

KRC Genk scoorde net toen Daniel Munoz Samy Mmaee even buiten strijd had getrapt. Het was dan ook Munoz zelf die de netten deed trillen.

"In de eerste helft was het net omgekeerd. Toen werd Bryan (Heynen n.v.d.r.) van het veld gekopt zal ik maar zeggen", wist Vrancken te vertellen.

"We hebben toen een paar minuten zonder Bryan en zonder vervanger gespeeld. Met tien man moet je gewoon de boel dichthouden. Wij hebben daar nu van kunnen profiteren. Ik denk dat we dat goed gedaan hebben."