Vrouw van concurrent van Thibaut Courtois is het spuugzat en zegt duidelijk waar het op staat

Thibaut Courtois is nog altijd aan het revalideren van zijn kruisbandblessure, maar de keeperskwestie is nog altijd brandend actueel bij Real Madrid. Andriy Lunin (24) wil meer speelkansen.

Real Madrid trok na de blessure van Thibaut Courtois de Spanjaard Kepa aan als nieuwe doelman. De gehuurde keeper kreeg telkens de voorkeur op Lunin. En dat zint zijn partner Anastasiia Tomazova na jaren wachten niet.

Lunin werd in 2018 door Real aangetrokken voor 8,5 miljoen euro, de Oekraïner kreeg meteen een contract van zes jaar. Maar vijf jaar later heeft Lunin nog altijd maar 20 wedstrijden gespeeld voor Real Madrid, mede door Thibaut Courtois natuurlijk.

Discussie over doelmannen

Dinsdag kreeg Lunin plots wel zijn kans in de Champions League, toen Kepa tijdens de opwarming uitviel met een probleem aan de adductoren. Er wordt verwacht dat de Spanjaard zo'n drie weken buiten strijd zal zijn.

De Oekraïner deed het goed en dus laait de discussie over de doelmannen opnieuw op. Zijn partner Anastasiia Tomazova, een influencer met 70.000 volgers, is duidelijk. "Als er een club aanklopt die hem laat spelen, vertrekken we. Dan zijn we klaar om te verhuizen."

Want Thibaut Courtois wordt in het voorjaar van 2024 namelijk terug tussen de palen verwacht bij Real Madrid. Lunin zal daarna weer naar het achterplan verdwijnen in de Spaanse hoofdstad.