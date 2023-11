Chelsea en Manchester City spelen een sensationele wedstrijd met Erling Haaland in de hoofdrol

Het was een sensationele topper tussen Chelsea en Manchester City in Londen. Erlin Haaland liet weer eens zien waarom hij één van de beste spelers in de wereld.

Jérémy Doku en Haaland met nr.1

Jérémy Doku startte voor City. De Rode Duivel is de laatste weken ontketend bij de blauw-witte. De openingsfase was typerend voor veel wedstrijden van Manchester City, met name voor Erling Haaland. De Noor opende de score in de 25e minuut vanaf de strafschopstip.

Thiago Silva antwoordde echter snel namens Chelsea, waardoor de stand weer gelijk werd getrokken. De Londenaren namen zelfs de leiding met een doelpunt Raheem Sterling.

Manchester City had het bijna beet

Na de rust was het echter weer de beurt aan de bezoekers uit Manchester. Verdediger Manuel Akanji trok de stand gelijk, gevolgd door Haaland die City twee minuten later opnieuw op voorsprong bracht.

Nicolas Jackson stak daar een stokje voor met zijn zesde doelpunt in de Premier League en bracht Chelsea weer op gelijke hoogte met City. Het leek erop dat Rodri de matchwinnaar zou worden door opnieuw een belangrijk doelpunt voor City te maken.

Het venijn zit hem in de staart

In de slotfase beging Ruben Dias een overtreding in blessuretijd, wat resulteerde in een strafschop voor Chelsea. Palmer benutte deze en zorgde voor de 4-4.