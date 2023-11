Obbi Oulare laat SK Lierse dansen en zijn de 'Comeback Kids' van de week

Een carrière getekend door blessures, maar nu op de weg terug met SK Lierse in de Challenger Pro League. Obbi Oulare toont waarom hij nog steeds een beresterke aanvaller is.

De wedstrijd kon voor Lierse niet slechter beginnen. Na twintig minuten keek Lierse al tegen een dubbele achterstand aan door doelpunten van Bertaccini en Cascio.

Toch liet Lierse zich niet uit het veld slaan en kwam snel terug in de wedstrijd. Een schot van Schouterden na een fout van Nyssen resulteerde in een hoekschop, waaruit Oulare vol vuur inschoot. De aansluitingstreffer gaf Lierse hernieuwde hoop en bracht het evenwicht terug in de wedstrijd.

In de tweede helft liet Lierse zien dat het meer te bieden had. Oulare kreeg kansen, en het spel van de bezoekers werd gekenmerkt door strijd en intensiteit, eerder dan puur op kwaliteit. Een kwartier voor het einde wist Lierse een fraaie aanval op te zetten, waarbij Van Acker het leer in het dak van het doel knalde, wat resulteerde in de verdiende gelijkmaker.

Lierse zette door en vond nog twee keer het net na stilstaande fases, eerst met Marijnissen en later met De Bruyn. Hiermee was de comeback compleet! Dit dankzij een ontketende Oulare met één doelpunt en twee assists.