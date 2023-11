Ruud Vormer schiet Zulte Waregem opnieuw naar de leiding in de Challenger Pro League

Ruud Vormer is één van de ouderdomsdekens bij Zulte Waregem. Al toont hij elke week opnieuw dat hij een echte toegevoegde waarde is.

Zulte Waregem en Patro Eisden stonden zenuwachtig op het veld. Beide ploegen hadden veel slordigheden in hun spel en de passing was ondermaats. Het waren wel de bezoekers die domineerden en dat loonde. Ferreira slaagde erin om in de 41e minuut de stand op 0-1 te brengen.

Patro Eisden probeerde in de tweede helft om het tij te keren en dit lukte een aantal keren bijna. Echter in de 65e minuut verdubbelde Decostere de voorsprong voor Zulte Waregem. In de slotfase van de wedstrijd besliste sterkhouder Vormer definitief de wedstrijd.

Zulte Waregem neemt zo de koppositie terug over van Beerschot in de Challenger Pro League. De Antwerpenaars hebben evenveel punten als de West-Vlamingen, maar hebben nog één wedstrijd te goed.