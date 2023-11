Brecht Dejaegere lyrisch over moment met Lionel Messi in MLS

Brecht Dejaegere liet Ligue 1 achter zich voor de MLS. Zo trad onze landgenoot min of meer in de voetsporen van Lionel Messi.

De voormalige speler van KAA Gent en KV Kortrijk was maandagavond te gast in Extra Time. Hij vertelde er ook over zijn gesprek met Lionel Messi in de MLS, wat ondertussen al een iconische foto geworden is.

Dejaegere sprak Messi aan toen hij met Charlotte tegen hem speelde. “Niet dat hij me herkende”, lacht Dejaegere in Extra Time.

“Heel even heb ik met Messi kunnen babbelen. Het spel lag stil en ik zei hem dat hij zich blijkbaar beter voelde dan in Frankrijk. Hij wist niet wie ik was, maar hij vroeg wel of ik ook in Frankrijk gespeeld had. In Toulouse, antwoordde ik.”

Messi moest ermee lachen. “Frankrijk was mierda, slecht. Zoiets zei hij. Dat zijn herinneringen voor het leven”, besluit Dejaegere.

Dejaegere had al een foto met Messi aan de muur hangen, van een moment uit de Franse competitie. Maar nu heeft hij een betere die hij ook zal laten vereeuwigen en aan de muur hangen.