Servische bondscoach zegt waar het op staat: "We verdienden meer"

België nam het woensdagavond op tegen Servië. De Rode Duivels wonnen nipt met 1-0.

Servische bondscoach Draga Stojkovic was tevreden na afloop. "Het was een goede trainingswedstrijd voor beide ploegen voor de volgende EK-kwalificatiewedstrijd. We hebben een paar andere jongens kansen kunnen geven", vertelde hij volgens Het Nieuwsblad.

"Dat heeft mij meer duidelijkheid gegeven voor de match van zondag tegen Bulgarije. Ik heb meer info om mijn beslissingen te nemen. Ik denk dat hetzelfde geldt voor Domenico Tedesco."

Toch weet de coach dat zijn ploeg meer had kunnen krijgen. "Ik denk dat we over de hele match misschien wel een gelijkspel verdienden. We troffen de paal en de lat en hadden nog verschillende mogelijkheden. Maar België heeft gewonnen en daar feliciteer ik hen voor."