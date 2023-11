Bekritiseerde Rode Duivel heeft zijn antwoord klaar en laat geen enkele twijfel bestaan over zijn ambities

Eén van de titularissen bij de Rode Duivels ziet zijn plek misschien wel onder druk komen. De ambitie is desalniettemin duidelijk: Wout Faes zal zijn basisplaats niet zomaar afstaan.

Onder Tedesco is de verdediger van Leicester uitgegroeid tot een vaste waarde, al is er hier en daar wel kritiek gekomen op zijn techniek en beweeglijkheid. Tegen Servië stond Faes voor het eerst naast de ploeg en voor zijn invalbeurt kreeg hij niet al te hoge punten.

De man met een verleden bij Anderlecht en Oostende maakt zich niet al te veel zorgen. "De coach heeft me in Zweden de kans gegeven. Ik heb mijn kans gegrepen. Aan mij om hem gelukkig te blijven houden met mijn prestaties."

Ik wil mijn basisplaats behouden

Dat betekent niet dat Faes de ogen sluit voor de concurrentie van bijvoorbeeld een Al-Dakhil. "Er is nooit een garantie in het voetbal. Ik denk dat de coach me goed genoeg kent. Hij weet tot wat ik in staat ben. Ik wil mijn basisplaats behouden, vooral met het oog op het EK."