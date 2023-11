Openda of Batshuayi? Franky Van Der Elst houdt zich niet in

Loïs Openda begon in de oefenmatch tegen Servië in het basiselftal. Tot scoren kwam onze landgenoot niet. Michy Batshuayi moest vrede nemen met een invalbeurt.

Franky Van Der Elst zag alvast dat Openda heel hard zijn best wou doen voor de nationale ploeg. “In het geval van woensdag denk ik dat het ook de druk van de nationale ploeg was. Dat je in je hoofd zit met: oei, ik sta hier in de plaats van Lukaku en moet scoren”, zegt de analist aan Het Nieuwsblad.

“Al de rest – diepgang, gebruikmaken van zijn snelheid – was wél heel goed. Het was een vriendenmatch, dus op zich maakte het niet uit of hij er nu 2-0 van maakte of niet. Maar voor hem wat dat wel belangrijk.”

Liever zo’n speler dan ook voor Van Der Elst. “Je hebt altijd wat aan hem. Openda blijft druk zetten. De match was nog maar amper begonnen of hij ging er al voor. Als hij één goal maakt, heeft hij een acht in de kranten en kan niemand wat zeggen.”

Over Batshuayi heeft Van Der Elst dan weer geen goed woord over. “Die was beter op de bank blijven zitten. Die had beter gezegd tegen de coach: Heute Abend nicht für mich. Dat trok echt nergens op. Maar wat hij wel heeft: hij komt in, wandelt twintig minuten en maakt een goal. Ach, het zou goed kunnen dat Openda tegen Azerbeidzjan invalt en de bal er dan wel invliegt.”