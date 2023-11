Domenico Tedesco kan tegen Azerbeidzjan uitpakken met primeur sinds Raymond Goethals

In de wedstrijd tegen Azerbeidzjan staat er weldegelijk nog wat op het spel. Ook voor Tedesco die kan uitpakken met een primeur sinds Raymond Goethals.

Als de Rode Duivels zondag winnen van Azerbeidzjan, zijn ze reekshoofd. Dat is natuurlijk beter voor de loting. "Het is goed dat we nog voor iets spelen", merkte de bondscoach op tijdens zijn persconferentie.

Maar moesten de Duivels de drie punten thuishouden, is dat ook een leuke statistiek voor Tedesco. Die heeft dan in zijn eerste jaar als bondscoach geen enkele keer verloren. Dat is geleden van met Raymond Goethals in 1968-1969. Herinnert u het zich nog?

Tedesco had er dan ook al een antwoord voor klaarstaan. "Maar het is niet Tedesco die won of gelijkspeelde. Wel de groep én de omkadering. Spelers, technische staff, materiaalmannen, de medische staff, onze voedingsdeskundigen. We zijn één geheel."