📷 33.000 kilometer onderweg voor een bekermatch: het kan tegenwoordig

In de zevende ronde van de Coup de France moest Thionville op verplaatsing spelen tegen Hienghène Sport. Pittig detail: de tegenstander is van Nieuw-Caledonië. Een eilandengroep op 3.000 kilometer van Australië.

De archipel behoort tot Frankrijk en daardoor kon Hienghène Sport deelnemen aan de Coup de France. Een stevige verplaatsing dus, goed voor in het totaal maar liefst 33.000 kilometer.

Thionville won de wedstrijd met 0-4 en blijft zo in de running voor de Franse beker. De overwinning maakte de terugreis van meer dan 20 uur alvast een pak draaglijker dan met een nederlaag.

