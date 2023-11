Coach onthult: "Leandro Trossard was niet akkoord hiermee, en dan drukt ik het nog zacht uit"

Leandro Trossard wordt steeds belangrijker voor de Rode Duivels en voor Arsenal. Maar ooit was hij de belangrijke man in Genk, waar hij werd opgeleid.

Trossard speelde niet altijd als linksvoor. Hij groeide op als een 10, en wou ook koste wat het kost als tien spelen. Maar daar had Stijn Vreven een ander idee van. Vreven was zijn coach, toen hij werd uitgeleend aan Lommel.

Toen Vreven hem als linksvoor zette, was Trossard er alles behalve blij mee. "Leandro was niet akkoord met die beslissing, en dan druk ik het nog licht uit", begint Vreven bij Het Belang van Limburg. "Hij zag zichzelf meer als een nummer tien, maar op dat moment had zijn moederclub KRC Genk heel veel weelde op die positie."

Uiteindelijk draaide alles goed uit. Bij Arsenal speelt hij nu niet alleen linksvoor, maar ook als valse negen bijvoorbeeld. "Het had kunnen tegenvallen, maar het bleek al gauw de juiste keuze, want in zijn eerste wedstrijd als linksbuiten wonnen we en scoorde Leandro drie keer."

"Leandro kan alles in het aanvallende compartiment. Hij heeft een goede trap, voorzet, snelheid, techniek en is sterk één-tegen-één. Met die kwaliteiten kan hij ook in de spits of op de tien uit de voeten. Maar op die posities is het makkelijk om aan banden gelegd te worden door verticale druk", besluit Vreven.