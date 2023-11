Gill Swerts wil uitpakken tegen topland na nederlaag: "Groot verschil met andere ploegen"

De Jonge Duivels spelen dinsdagavond in Leuven tegen Spanje. Dat is de ongeslagen leider in de poule voor het EK van 2025.

De Jonge Duivels verloren vrijdag verrassend met 0-2 van Schotland. Dinsdag staat de topper tegen Spanje op het programma. “We hebben de nadruk gelegd op de positieve punten om het moreel hoog te houden”, vertelt coach Gill Swerts op een persconferentie. “Het was niet gemakkelijk de dag na de wedstrijd, zowel voor de spelers als voor de staf”

“We hebben alles geprobeerd om de wedstrijd te winnen. Het enige probleem was dat we niet efficiënt waren, en we verloren drie punten terwijl we elke wedstrijd willen winnen. We speelden het voetbal dat we willen spelen en creëerden kansen door balbezit te houden. De statistieken lieten dat zien en we hebben die positieve punten benadrukt bij het team.”

Spanje wordt nog heel wat anders. “De Spanjaarden zijn de favorieten, maar er zullen mogelijkheden tegen hen komen. Het grote verschil met onze laatste tegenstanders is dat dit team wil voetballen, terwijl de andere ploegen een laag blok hebben opgezet en mikken op de overschakeling. Er zal dus veel ruimte liggen, maar we moeten oppassen dat we niet naïef zijn als we de bal verliezen.”