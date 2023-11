Mede-recordhouder had in de plaats van Lukaku iets anders gedaan: "Zoiets maak je maar zelden mee"

Romelu Lukaku scoorde afgelopen zondag vier keer. Net als Marc Van Der Linden dat deed 34 jaar geleden tegen Luxemburg. De voormalige spits van Antwerp en Anderlecht was er wel niet bij de rust willen afgaan.

Van Der Linden zag zichzelf al uit geschiedenisboekjes gewist worden. “Aan dat tempo zou hij mij ­probleemloos hebben voorbij­gestoken”, knikt Van Der ­Linden in GvA. “Ik denk dat mijn vrienden even blij waren als ik dat Romelu in de tweede helft binnen bleef.”

Maar dat verbaasde toch veel mensen. Ook Lukaku, die had willen blijven staan. “Eerlijk: ook ik was héél verrast”, zegt Van Der Linden.

“Als ­kapitein zou ik persoonlijk naar de trainer zijn gestapt met de vraag om mij nog een kwartiertje à twintig minuten extra te ­gunnen. Dan had hij sowieso zijn vijfde en misschien zelfs wel zijn zesde van de avond gemaakt. ­Zoiets maak je maar zelden mee.”