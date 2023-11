La Liga-baas haalt oud trucje weer boven om weer verkozen te worden: "Ik neem ontslag"

Javier Tebas, de president van La Liga, heeft woensdag officieel zijn ontslag ingediend. De 61-jarige zakenman deed dat om... weer verkozen te worden.

Het is een trucje dat hij vier jaar geleden ook al eens bovenhaalde. Net voor de verkiezingen diende hij zijn ontslag in om zich dan direct weer verkiesbaar te stellen. En het lukte. Dat is ook wat hij nu voor ogen heeft.

"Een paar minuten geleden heb ik mijn ontslag ingediend als voorzitter van La Liga vóór het einde van mijn ambtstermijn, die op 23 december zou aflopen."

"Er zal een nieuw verkiezingsproces van start gaan waarin ik mezelf zal presenteren, dus ik zal de steun en het vertrouwen van de clubs vragen om de uitdagingen aan te gaan', schreef Tebas op X.

Tot de nieuwe verkiezingen zullen vice-voorzitters Quico Catalan en Miguel Angel Gil Marin de honneurs waarnemen bij de Spaanse voetbalbond. Het duo zal ook een verkiezingscommissie, bestaande uit drie La Liga-clubs en twee Segunda División-clubs, opzetten om een nieuwe voorzitter te vinden waar Tebas voorlopig de enige kandidaat voor is.