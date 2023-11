'Saudische clubs willen wereldsterren van Liverpool, Manchester United én Manchester City halen deze winter'

De Saudische clubs zitten opnieuw achter enkele wereldsterren. Nu willen ze sterkhouders weghalen bij topclubs uit de Premier League.

De Saudische clubs pakten deze zomer al uit met enkele flinke transfers. Het lijkt erop dat ze deze trend willen volhouden. Zo willen Saudische ploegen deze winter uitpakken en enkele wereldsterren van grote Premier League clubs overnemen.

Niet genoemde clubs uit Saudi-Arabië willen volgens transferexpert Ekrem Konur graag Mohamed Salah van Liverpool, Bruno Fernandes van Manchester United en ploeggenoot van Kevin De Bruyne bij Manchester City, Bernardo Silva naar hun competitie halen.

Bruno Fernandes en Bernardo Silva zijn 29 jaar terwijl Mohamed Salah 31 is. Alle drie kunnen ze dus nog goed mee in de Premier League, maar of ze op het geld ingaan als er een geaccepteerd bod zou komen is maar de vraag.