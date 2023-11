Noa Lang zowaar tot tranen toe bewogen: "Dat zie je echt niet snel hé, ik ben bij vlagen depressief geweest"

Een heel andere kant van Noa Lang leert de buitenwereld nu kennen. De ex-speler van Club Brugge werd emotioneel tijdens een interview bij ESPN.

De interviewer gaf aan ook gepraat te hebben met zijn moeder over het feit dat hij zich staande heeft gehouden tijdens een moeilijke jeugd. Met negatieve dingen die over hem geschreven werden of jaloerse ouders van andere spelertjes waar hij mee werd geconfronteerd.

Noa Lang krijgt er de tranen van in de ogen en had een momentje nodig om te bekomen. "Dit zie je echt niet snel, hé", zegt hij er zelf over. Na een slokje water te drinken, vervolgt de Nederlandse international zijn verhaal. "Mijn moeder weet gewoon dat het voor mij niet altijd even makkelijk geweest is."

"Ik lig al vanaf ik klein was onder een vergrootglas. Ik durf wel zeggen dat ik bij vlagen depressief ben geweest", bekent Lang. "Ik werd wakker en had er geen zin meer in. Ik kan wel zeggen dat ik nu op een punt gekomen ben dat ik mentaal heel sterk ben. Zeg maar wat je wil, ik word er alleen maar beter van."