Thomas Kaminski spreekt 'tegen zijn eigen winkel', maar is duidelijk: "Zou je dat met Messi of Ronaldo doen?"

Thomas Kaminski heeft zich door zijn goede prestaties bij Luton Town in de Premier League de voorbije maanden weten op te werpen tot Rode Duivel. En dus mag hij ook nog steeds dromen van het EK in Duitsland volgende zomer.

Op dit moment geeft Domenico Tedesco de voorkeur aan Sels en Casteels, terwijl Kaminski de derde doelman is. Mogelijk kan daar in de loop van het seizoen nog verandering in komen, wat ook met oog op het EK van belang kan zijn.

Geen EK als Courtois terugkomt?

Want als ene Thibaut Courtois terugkomt uit blessure én de plooien weet glad te strijken met de bondscoach, dan zou Kaminski mogelijk zakken in de pikorde en op die manier het EK ook meteen moeten missen.

"Ik zou graag naar het EK gaan, natuurlijk. Maar laat ons eerlijk zijn: Thibaut Courtois is de beste doelman ter wereld. Los van wat er gebeurd is: kan je die thuislaten?", vraagt hij zich af in Het Nieuwsblad. "Zou jij Lionel Messi of Cristiano Ronaldo thuislaten? Voor mij is dat een beetje hetzelfde."