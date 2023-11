'Chelsea wil transferrecord breken met ex-speler Jupiler Pro League'

Chelsea heeft een reputatie opgebouwd van veel geld te spenderen. Ze lijken nu hun naam weer waar te gaan maken.

Zo zou Chelsea prioriteit maken van de komst van Victor Osimhen. Dat meldt The Telegraph. De spits zou deze winter nog naar de Premier League moeten komen.

Osimhen speelt momenteel bij Napoli, waar hij wel weg wil. Het vaart niet zo tussen speler en club. Het TikTok-account van Napoli maakte eerder dit seizoen nog een filmpje waarin de spits gewoonweg belachelijk werd gemaakt.

Volgens Transfermarkt is Osimhen zo'n 120 miljoen euro waard. Momenteel is Enzo Fernandez nog de duurste inkomende transfer bij Chelsea, al zou hier met de komst van de ex-Charleroi-speler verandering in kunnen komen.