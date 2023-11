Het zwaard van Damocles hangt boven het hoofd van Manchester City

Ondanks het gelijkspel tegen Liverpool staat Manchester City nog steeds in de hogere contreien in de Premier League. De Financial Fair Play is echter een sportieve en financiële doorn in het oog.

Everton

De Premier League maakte bekend dat Everton een puntenaftrek krijgt van 10 punten. Dit omwille van het overtreden van de Financial Fair Play regels.

Manchester City wordt ook onder de loep genomen want voorlopig zijn er meer dan 100 overtredingen gevonden in verband met de Financial Fair Play regels.

Het einde van Manchester City?

Everton kreeg voor één overtreding een puntenaftrek van 10 punten. Als deze lijn wordt doorgetrokken dan zou dit een puntenaftrek van 1000 worden voor Manchester City. Zo vaart zal het wel niet lopen, maar het zwaard van Damocles hangt toch wel boven het hoofd van de club van Kevin De Bruyne en Jérémy Doku.

Pep Guardiola haalt uit

Na het gelijkspel tegen Liverpool was Pep Guardiola alvast niet zijn vrolijke zelf. Zijn humeur werd echter niet beter vanaf de moment dat er vragen kwamen over de Financial Fair Play.

"Jij stelt vragen alsof we al gestraft zijn. Wij zijn onschuldig totdat het tegendeel is bewezen", merkte hij fijntjes op. "Mijn toekomst hier laat ik absoluut niet afhangen van het spelen in de Premier League of in de League One", reageerde de succesvolle trainer gebeten.