OFFICIEEL: Challenger Pro League-club zet trainer aan de deur

Francs Borains heeft aangekondigd de samenwerking met de 51-jarige Franse coach Arnaud Mercier te beëindigen na een wederzijds akkoord tussen beide partijen. De beslissing volgt na de 0-1 nederlaag van de club tegen Deinze in de Challenger Pro League.

De opvolger van Arnaud Mercier is al bekend: Sébastien Grandjean, 53, voormalig coach en sportief directeur van Virton. Grandjean zit zonder club sinds hij in mei 2022 vertrok bij Fola Esch in Luxemburg.

Arnaud Mercier kwam in maart 2022 bij Francs Borains terecht, nadat hij eerder Seraing, Roeselare en Waasland-Beveren coachte. Zijn terugkeer viel samen met de promotie van de club naar de Challenger Pro League aan het einde van het vorige seizoen.

De rest van de staff van Francs Borains blijft op zijn plaats. Na de 0-1 nederlaag van zaterdag tegen Deinze staat de ploeg 13e in de Challenger Pro League met 13 punten uit 13 wedstrijden.