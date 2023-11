OH Leuven heeft duidelijk plan: "Alsof Club Brugge aan de leiding staat"

Club Brugge kijkt uit naar betere resultaten, maar zal het niet cadeau krijgen. Met een nieuwe aanpak hopen ze bij tegenstander OHL eveneens beter voor de dag te komen dan tot dusver het geval was.

Club Brugge trekt zondagnamiddag naar Den Dreef. In Leuven zal coach Oscar Garcia de interlandbreak gebruikt hebben om nu echt zijn ideeën in de groep te slijpen, toch? "Zeker wel", getuigt Ewoud Pletinckx bij Het Nieuwsblad. "Het is een drukke week geweest, waarin we heel veel compilaties te zien kregen."

Dit om de principes van de nieuwe coach duidelijk te maken. "En op het veld hebben we lange trainingen afgewerkt om die principes toe te passen. De intensiteit ligt zeer hoog op training. Daar legt hij de nadruk op." Onder hem zal het toch wel een OHL 'new look' worden en daar dienen ze bij Club ook rekening mee te houden.

© photonews

"Die intensiteit is belangrijk, maar ook compact spelen", geeft Pletinckx aan. "We moeten als één blok naar voren en naar achteren gaan, zodat de ruimtes klein blijven." Club Brugge weet dus waar het voor staat: de tempo en zuiverheid van de passing zullen cruciaal zijn om zondag het Leuvense blok te ontwrichten.